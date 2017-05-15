Христианского пастора съели крокодилы

Зимбабвийский пастор Джонатан Мтетва из Святой церкви Последних дней с уверенностью может претендовать на премию Дарвина. Правда, теперь уже посмертно.

Чтобы доказать своей пастве истинность христианского учения, он решил пройтись по воде, так как это, согласно Евангелию, делал Иисус, мир ему.

Пастор, правда, не учел, что он-то не Иисус. И еще не учел, что в реке, по которой он решил пройтись, водятся крокодилы.

Войдя в реку, пастор успел пройти только 30 метров. После чего, откуда ни возьмись его атаковали и съели 3 крокодила. В итоге, от пастора остались только сандалии и нижнее белье.

Описанные события происходили прямо на глазах паствы пастора. Так что, можно сказать, что заявленного эффекта ему добиться не удалось.