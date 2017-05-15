Депутаты хотят узаконить ширк

В Госдуме могут рассмотреть закон о деятельности экстрасенсов, колдунов, магов и т.п. Инициатором внесения соответствующего законопроекта стал депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Ранее в СМИ сообщалось, что депутаты Ленинградской области разработали законопроект, легализующий деятельность экстрасенсов.

Как рассказал Петров, документ уже внесен в заксобрание региона и, в случае одобрения, поступит в парламент страны. Депутат рассчитывает, что это произойдет до конца весенней сессии.

По словам Петрова, российское государство уже «сделало определенный шаг» в признании деятельности магов и колдунов, поскольку, по его словам, в классификаторе Росстата есть профессии астролога и медиума.

В случае легализации деятельности колдунов, они будут вести «оккультно-магическую деятельность», их внесут в соответствующий реестр и обяжут платить налоги.