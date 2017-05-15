В Иране произошло мощное землетрясение

В субботу вечером в северной части Ирана у границы с Туркменистаном было сильное землетрясение. Магнитуда земных толчков составила 5,7 балла.
В результате инцидента погибли не менее двух человек, порядка 225 человек получили различные травмы. Многие госпитализированы в тяжелом положении.
Также сообщается, что в 11 населенных пунктах было нарушено газо- и электроснабжение.
Кроме того, за землетрясением последовали оползни и камнепады, в результате чего 12 дорог в горных районах были блокированы.
Для ликвидации последствий землетрясения задействованы спасатели, полицейские и военные.