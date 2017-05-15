Мусульмане просят Аллаха вернуть им Айя-Софию

В Стамбуле группа мусульман собралась перед мечетью Айя София для совершения утреннего намаза и коллективного дуа. День был выбран не случайно – намаз совершили в день открытия Константинополя.

После совершения намаза мусульмане обратились к Аллаху с дуа о том, чтобы Айа София снова стала полноценной мечетью и в ней можно было бы совершать намаз.

Мусульмане скандировали: «Пусть падут цепи и пусть откроется Айя София», «Бери намазлык и приходи».

Напомним, в 1453 году Мухаммад Фатих завоевал Константинополь (Стамбул) и приказал сделать из собора Святой Софии (Айя София) мечеть. Однако, Мустафа Кемаль, руками которого образовалась светская власть в Турции, приказал в 1935 году сделать из мечети музей.