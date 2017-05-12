Эрдоган призвал связать Исламский мир дорогами

В столице Турции Анкаре открылось очередное заседание Постоянного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

С содержательной речь на его открытии выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал к реализации логистических проектов, которые связывали бы мусульманские страны высокоскоростными и качественными дорогами.

«Укрепление нашего сотрудничества в сфере транспорта - одной из шести отраслей, охваченных Стратегией Постоянного комитета по экономическому и торговому сотрудничеству, - имеет важное значение для облегчения торговли между нашими странами-членами и ускорения интеграции. В сегодняшнем мире, где глобальная конкуренция усиливается, выгоды от сокращения затрат и времени, получаемые благодаря эффективным транспортным сетям, внесут существенный вклад в повышение нашей конкурентоспособности, улучшение торговли и укрепление наших культурных связей», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что строительство подобных дорог было планом еще султана Османского халифата Абдулхамида II в начале прошлого века. Тогда этим планом было не суждено сбыться из-за распада Халифата и националистических распрей на его осколках. Сейчас же, при наличии политической воли, по крайней мере, развитые мусульманские страны могли бы инициировать и реализовывать такие проекты друг с другом.

Напомним, что на днях главы Турции и Кувейта открыли новый терминал Кувейтского международного аэропорта, построенный турецкими компаниями.