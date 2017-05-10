Турция построила новый терминал в аэропорту Кувейта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Кувейта Шейх Сабах аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах (на фото) совместно открыли новый терминал Кувейтского международного аэропорта.

Терминал был построен турецкой компанией в рамках совместного кувейтско-турецкого инвестиционного проекта.

На церемонии открытия аэропорта лидеры двух государств отметили важность взаимовыгодного сотрудничества мусульманских стран и их стабильного развития.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил политику, проводимую эмиром Кувейта, который обеспечивает стабильность и поступательное экономическое развитие своей страны.