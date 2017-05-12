В Дубае Рамадан встретят конкурсом Корана

В Священный месяц Рамадан в Дубае пройдет в 21-й раз Международный конкурс чтецов Корана Dubai International Holy Quran Award. Для участия в соревновании съедутся чтецы Корана со всего мира. Рассчитывается, что число участников будет около сотни.

Как сообщил советник правителя Дубая по культурным и гуманитарным вопросам Ибрагим Мухаммад Абу Мельха, конкурс будет проходить с 1 по 20-е число месяца Рамазан.

Победитель конкурса получит 250 тысяч дирхамов (порядка 68 тысяч долларов). Обладатель второго места получит 200 тысяч дирхамов, третьего – 150 тысяч.

Особый приз будет вручен чтецу Корана с самым красивым изложением. Оценивать мастерство конкурсантов будет международное жюри, состоящее из авторитетнейших экспертов из Саудовской Аравии, ОАЭ, Йемена, Бахрейна, Египта и Сирии.