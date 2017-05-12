Турция осудила Германию за предоставление убежища членам "FETÖ"

Турция осудила решение Германии, которая удовлетворила заявления на предоставление убежища ряда бывших турецких военных, которых подозревают с связях с организацией «FETÖ». Напомним, лидера этой организации Фетхулла Гюлена обвиняют в организации неудавшегося военного переворота в Турции летом прошлого года.

В письменном заявлении МИД Турции указывается, что «решение, принятое Германией при наличии доказательств связи путчистов с FETÖ, является шагом, противоречащим духу союзничества и наносящим вред многосторонним отношениям между странами».

По данным министерства иностранных дел Германии, с июля 2016 года от турецких военных, дипломатов и судей поступило 262 прошения на получение убежища в Германии. Рассмотрение этих прошений активизировалось после проведения референдума в Турции.