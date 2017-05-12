Японцы открывают первую мечеть в метро

В столице Японии Токио на одной из станций метро будет открыта мечеть. Решение о строительстве мечети было принято фирмой «East Japan Railway Company».

Представители фирмы объяснили своё решение тем, что Японию с каждым годом всё больше посещают мусульманские туристы, в особенности из стран Юго-восточной Азии.

Генеральный директор фирмы JR East Тетсуро Томита сообщил, что мечеть откроется 5 июня. Мусульмане могут использовать её с 8.30 до 19 вечера, а в выходные дни она будет открыта до 17 00.

Мечеть имеет площадь в 8 квадратных метров. Также имеется комната для совершения омовения.