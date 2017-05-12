Мусульмане: Трамп должен бороться с исламофобией

Совет американо-исламских отношений (CAIR), являющийся крупнейшей неправительственной мусульманской организацией в США, опубликовал доклад под заголовком «Рост ненависти», в котором проводится анализ нападений на мусульман в США в 2014-2016 годах.

Авторы документа заявляют, что число нападений на мусульман в прошлом году выросло на 57 % по сравнению с 2015 годом. Председатель отдела по отслеживанию и борьбе с исламофобией при Совете, Кори Сэйлор подчеркнула, что новая администрация Белого Дома должна предпринимать больше шагов в том, что касается защиты прав меньшинств в стране.

Тажке Сэйлор заявила: «Наше руководство должно быть более осторожным перед лицом усилившихся вместе с предвыборной кампанией в США антиисламской риторики и усилившейся после выборов. Включение в руководство страны лиц, которые высказывались против ислама, становится причиной того, что многие идеи, направленные против мусульман, включая и идею о запрете на въезд в страну мусульман, приобретают вид закона».

В исследовании CAIR говорится, что нападения на мусульман, выражающиеся в словесных оскорблениях, составляют примерно 20 процентов от всех нападений.