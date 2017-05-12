Сионисты сожгли арабскую деревню и избили ее жителей

На Западном берегу реки Иордан радикально настроенные евреи совершили поджог арабских поселений. Об этом сообщает Yenicag.Ru со ссылкой на Палестинский правозащитный центр. Пожар произошел в деревне Бурин вблизи города Наблус. Нападение совершили жители недавно построенных еврейских поселений.

Радикалы с помощью зажигательной смеси подожгли сады и огороды палестинцев, и сильный пожар от плантаций перешел на жилые дома.

Сообщается, что силы ЦАХАЛ просто наблюдали за происходящим, блокировали деревню и не пустили в нее пожарные расчеты.

Кроме того, когда палестинцы пытались собственными силами потушить пожар, радикалы, вооруженные железными и деревянными палками, напали на них и начали их избивать. После этого на палестинцев, пытавшихся отбить атаку агрессивных сионистов, набросились солдаты ЦАХАЛ и стали избивать их дубинками и прикладами автоматов. В результате, десятки палестинцев, в том числе женщины и дети, получили ранения.

Сообщается, что сгорело несколько десятков домов, и пожар привел в непригодное состояние огороды и сады, принадлежащие палестинцам.

Как рассказывают местные жители, это не первое нападение радикально настроенных сионистов, которых поддерживают бойцы ЦАХАЛ. «Их главная цель – запугать нас и заставить покинуть свои земли. Все это беззаконие происходит на глазах израильских солдат. Они поддерживают радикальных иудеев и не дают нам возможность защищаться от этих нападений. При малейшем сопротивлении сионистам в нас стреляют солдаты ЦАХАЛ без предупреждения. Нам практически связали руки, словно держать нас, чтобы сионистские экстремисты спокойно могли искалечить нас. Они не разбирают женщин или детей, стариков или инвалидов - если мусульманин, бьют всей силой и только с одной целью убить», - рассказывает со слезами на глазах палестинский крестьянин из деревни Бурин.