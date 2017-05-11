В КСА новые правила азана и икамата

В Саудовской Аравии внесли изменения в порядок совершения азана и икамата в мечетях королевства.

Новые правила регламентируют временной интервал между азаном и икаматом. Его сократили до 5 минут, в то время как раньше он был 20-30 минут.

С одной стороны, старые правила давали мусульманам время для того, чтобы совершить омовение и добраться до мечетей. Однако, с другой стороны, длительные перерывы между азаном и икаматом причиняли неудобства торговым центрам и офисным зданиям, в которых существуют молельни. В частности, торговцам приходилось надолго закрывать магазины, и женщины были вынуждены стоять снаружи, дожидаясь окончания молитвы.

Предложение о сокращении перерыва между азаном и икаматом до 5 минут внес член Совета Шуры Ата Аль-Субайти. Оно было одобрено 84 голосами из 150. Теперь окончательное решение примет кабинет министров.