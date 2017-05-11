Инфляция в Египте достигла максимума

Уровень инфляции в Египте в апреле этого года достиг максимума за последние 30 лет. Годовая инфляция составила 31,5%. В марте показатель составил 30,9%.

Экономическая ситуация вынуждает египтян сильно сокращать свои расходы.

За последние месяцы стоимость продуктов первой необходимости, таких как рис, мука и сахар, выросла на 80%.

В ноябре прошлого года Центральный банк страны объявил о введении плавающего курса египетского фунта, выполнив одно из основополагающих условий МВФ для выделения кредита.

Стоит отметить, что за это время египетская валюта потеряла половину своей стоимости.