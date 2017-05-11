Демократы недовольны ударом Трампа по Асаду

Демократы решили подать на Дональ Трампа в суд за удар по Асаду в начале апреля этого года. Иск подала организация United to Protect Democracy, которую возглавляет группа демократов, работавших в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Напомним, в начале апреля силы США нанесли удар крылатыми ракета по авиабазе Шайрат в Сирии. Свои действия Трамп объяснил реакцией на преступления режима Асада, который использовал отравляющий газ зарин против мирных жителей в провинции Идлиб.

В результате отправления погибло порядка 100 человек, а около 500 пострадала. Мировая общественность обрушилась на Асада с резкой критикой. Однако, сам главарь режима назвал произошедшее провокацией. Кремль же заявил, что химатака могла быть постановочной.