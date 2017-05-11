Турция оттесняет "курдов" с помощью США

(На фото - заштрихована территория, подлежащая передаче ССА)

Несмотря на то, что США и при новом президенте не отказываются от поддержки курдских коммунистических сил, которые Турция считает террористическими, и даже на днях озвучили решение поставить им новое тяжелое вооружение, давление и настойчивость Анкары приносят свои результаты.

Так, мировые СМИ со сстылкой на представителя одной из группировок Сирийской Свободной Армии Мустафу Седжери сообщили о достигнутых ей при посредничестве американцев договоренности с раздражающей Турцию группировкой PYD (Демократический Союз).

Согласно договоренностям, курдские коммунисты мирно передадут ССА Тель-Рифат и прилегающие к нему населенные пункты, что отодвинет от турецкого "Щита Евфрата" границу курдского кантона Африн на одном из направлений и при этом приблизит сирийских повстанцев с севера к Идлиба, от которого их будет отделять узкая полоса территории, подконтрольной асадитам...

Официально договоренность пока обеими сторонами не подтверждена. Однако многочисленные источники сообщают о том, что ее удалось достигнуть с помощью американцев, которые таким образом хотят умиротворить Анкару и удержать ее от полномасштабных действий против своих курдских союзников.