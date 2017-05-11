Кремль отправил Асаду еще оружия

Россия отправила в Сирию дополнительное вооружение. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленных лиц Минобороны США.

В частности, в южный порт Тартус грузовым кораблем на днях была доставлена партия из 21 гаубицы M-30 образца 1938 года.

Для поддержки асадитского режима Кремль также отправил ракеты для зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400.

В Пентагоне утверждают, что, судя по снимкам из космоса, в сирийской кампании участвует и самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Ранее арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» сообщала, что Россия по просьбе Асада может отправить в Сирию наземный контингент.