Мэр-богохульник, исказивший смысл Корана, отправлен в тюрьму

Богохульника губернатора Джакарты Басуки Чахая Пурнаму суд признал виновным и приговорил к двум годам лишения свободы. Приговор был вынесен вчера в Окружном суде северного района Джакарты.

Напомним, что осенью прошлого года 50-летний Басуки Чахая Пурнама, который стал первым немусульманским лидером Джакарты за последние полвека, сделал заявление, которое вызвало волну возмущения мусульман. В одной из телепередач он процитировал отрывок из Корана, опровергая мнение о том, что немусульманин не может возглавлять мусульман. Тогда в Джакарте с интервалом в месяц прошли три массовых митинга, в которых приняли участие сотни тысяч мусульман, скандирующие «Аллаху Акбар» и требующие привлечь к ответственности мэра столицы.

Стоит отметить, что, несмотря на свое уязвимое положение - находясь под следствием и являясь объектом ненависти сотни тысяч мусульман, богохульник осмелился участвовать в выборах губернатора в апреле этого года. Тогда ученые и имамы страны призвали мусульман бойкотировать выборы, на которых горе-губернатор потерпел поражение.