В Бельгии против шариатского забоя скота выступили «защитники животных»

В Бельгии могут запретить забой скота согласно нормам ислама. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение регионального парламента бельгийской Валлонии.

На прошлой неделе проект был одобрен членами комитета по окружающей среде парламента Валлонии. 17 мая в ходе пленарного заседания по нему пройдет голосование.

Эксперты предполагают, что законопроект, скорее всего, будет одобрен, потому что данную инициативу активно поддерживают политические партии.

В случае утверждения, запрет на забой скота по нормам ислама будет введен в Валлонии с первого сентября 2019 года.

Авторы документа считают, что перед забоем животное необходимо оглушить, что, по их мнению, «уменьшит его мучения».

Представитель Управления по делам религии Турции в Бельгии Джошкун Беязгюль заявил, что данный законопроект не имеет никакого отношения к теме защиты животных. По его словам, общественность неоднократно становилась свидетелем плохих условий в скотобойнях. «Животных мучают перед убоем. Это общеизвестный факт», - отметил представитель управления.

Стоит отметить, что против законопроекта выступила и еврейская община, которая также пострадает в случае утверждения закона.