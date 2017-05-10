Израиль лишил палестинцев питьевой воды

Сионистский режим лишил палестинское село питьевой воды. Израильские власти прервали водоснабжение долины реки Иордан на Западном берегу, оставив без питьевой воды 3500 жителей населенного пункта Берделе. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу администрации Берделе Али Шади.

Он рассказывает, что 30 апреля силы безопасности Израиля разрушили инфраструктуру по подаче питьевой воды, ссылаясь на то, что она построена незаконно.

«Население Берделе, которое занимается земледелием и животноводством, уже несколько дней лишено доступа к воде. Весна в долине Иордана в этом году наступила рано. Все посевы почти погибли. Люди вынуждены доставлять воду издалека», - сказал Шади.

Примечательно, что через палестинское поселение Берделе проходят водопроводы, по которым вода поступает в еврейские поселения, находящиеся на озелененных территориях. Но пользоваться ею палестинцам запрещено.

Жители села возмущены открытой дискриминацией и считают, что истинная цель Израиля – это «оставить палестинцев без воды и выдавить их из региона».