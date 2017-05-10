Трамп решил продлить санкции против режима Асада

Американский президент Дональд Трамп продлил на год режим односторонних санкций в отношении режима Асада.

Ограничительные меры, в частности, блокируют активы некоторых физических и юридических лиц, которые находятся под юрисдикцией США. Кроме того, вводится запрет на экспорт определенных категорий американских товаров и услуг в Сирию.

Стоит отметить, что санкционные меры в отношении сирийского режима вводились США в период 2004—2012 годов на основании президентских указов. Причиной, в частности, называлась «необычная и чрезвычайная угроза для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов».

На этот раз Вашингтон назвал причину санкций «жесткое насилие и нарушение прав человека режимом Асада». В тексте документа сообщается, что США «призывают режим Асада остановить это насилие против сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и способствовать политическому переходу в Сирии».