Взрыв на границе Турции с Ираном

На юго-востоке Турции прогремел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, трое военнослужащих турецкой армии получили ранения. Взрыв мины произошел в провинции Хаккяри близ границы с Ираном.

Пострадавшие военнослужащие были доставлены в военные госпитали с ранениями разной степени тяжести.

Пока никакая организация не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако, турецкие СМИ сообщают, что, по предварительным данным, мину заложили террористы Рабочей партии Курдистана, под контролем которой находится значительные территории этой области.