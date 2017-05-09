Силовики продолжают трясти Крым. Теперь Судак

8 мая в Крыму в Судаке прошли обыски в домах крымских татар, в частности, в доме Ильвера Аметова - главы регионального меджлиса, запрещенного в России. Об этом сообщает активистка Ленора Дюльберова.

В дом Аметова около 10 силовиков в масках и с оружием пришли ранним утром.

Дюльберова сообщает, что поводом для обыска стало анонимное письмо о незаконном обороте оружия и наркотиков и якобы причастности к этому Аметова. После обыска сына Аметова силовики увезли в Симферополь.

Стоит отметить, что это не первый обыск в доме Аметова. Силовики наведывались к нему в 2015 году.

Кроме того, силовики оцепили поселок Морское в 20 километрах от Судака. Около получаса дорога от Судака в поселок была перекрыта сотрудниками СОБР.

Позже стало известно, что в доме крымского татарина Юсуфа Тороза силовики провели обыск. Его сына Сервера российские силовики переправили в Краснодарский край.

«На Сервера возбуждено какое-то уголовное дело в Краснодарском крае. Нам непонятно какое», - сообщает Ленора Дюльберова.