В Йемене вспышка эпидемии холеры

Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу о ситуации в Йемене и сообщает о вспышке холеры в стране. На прошлой неделе от болезни скончалось 25 человек.

«Это очень тревожно. Мы столкнулись с реактивацией эпидемии холеры», — сообщил Reuters Невио Загария, представитель ВОЗ в Йемене.

Отмечается, что некоторые тяжелые случаи могут убить в течение нескольких часов, если заболевание не лечить внутривенными уколами и антибиотиками.

Причиной ужасающей ситуации в медицине является затянувшаяся война в стране.

«Дело в том, что в Йемене идет двухлетняя война. Огромное влияние на инфраструктуру, электричество, а также насосные станции не работают регулярно, и это влияет на качество воды», — отметил Невио Загария.

Напомним, что ранее управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщало, что в Йемене зафиксирована очень высокая смертность среди детей. В стране каждые 10 минут погибает один ребенок в возрасте младше пяти лет.