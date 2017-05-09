Турция требует приговорить Гюлена к 3623 пожизненным срокам

Прокуратура Турции потребовала приговорить лидера организации «FETÖ» Фетхуллаха Гюлена по совокупности обвинений к 3623 пожизненным заключениям.

Кроме того, прокуратуру требует приговорить Гюлена к судебному штрафу, эквивалентному 2,2 миллионов дней тюремного заключения.

Напомним, Фетхуллах Гюлен проживает в США, и Турция неоднократно требовала его экстрадиции. Вчера в Вашингтон прибыл министр юстиции Турции с рабочим визитом, основной темой которого было очередное требование Анкарой в выдачи Гюлена.

По мнению Турции, Фетхулла Гюлен является организатором неудавшегося военного переворота 15 июля 2016 года.