В ОАЭ завершили строительство первой АЭС

В ОАЭ завершено строительство первого ядерного реактора. Однако, запуск первой атомной электростанции Barakah пока отложен до следующего года, так как еще не выдана лицензия на эксплуатацию.

Сообщается, что, несмотря на завершение строительства, реактору требуются дальнейшие проверки безопасности.

Задержка в запуске призвана предоставить достаточное время для международных оценок и соблюдения стандартов безопасности ядерной промышленности, а также для повышения уровня квалификации персонала станции.

Построенный реактор является одним из четырех, которые будут возведены в рамках проекта Barakah АЭС. Возглавляет его компания Korea Electric Power Corp (KEPCO).