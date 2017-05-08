Иранский министр пообещал уничтожить Саудию

Недавнее заявление министра обороны Саудовской Аравии об Иране вызвали в последнем предсказуемо бурную реакцию.

Напомним, что саудовский министр рассказал о том, что его страна готовится к войне с Ираном, которая неизбежна, учитывая то, что государственной доктриной последнего является приближение прихода Махди, для чего необходимо развязывать войны, включая войну в Саудовской Аравии. При этом министр заявил, что в случае начала войны Саудовская Аравия собирается вести ее на территории Ирана.

Со своей стороны министр обороны Ирана Хоссейн Дегхан пообещал в случае войны уничтожить всю Саудовскую Аравию кроме Мекки и Медины. "Если саудиты сделают какую-то глупость, мы не оставим нетронутой (у них) ни одну местность кроме Мекки и Медины", - заявил он.

Отметим, что ожесточенные словесные перепалки между Саудовской Аравией и Ираном идут в последние несколько лет в связи с войнами в Сирии и Йемене, которые многие рассматривают как фронты незримой (т.н. "прокси") войны между этими странами.