Саудовский министр об Иране: о чем говорить с фанатиками?

(На фото - шиитский иконостас)

Министр обороны Саудовской Аравии, вице-кронпринц Мухаммад бин Салман заявил, что Королевство готовится к войне против рафидитского Ирана, потому что ее неизбежность вытекает из идеологии последнего.

Как заявил министр, режим "аятолл" ожидает скорого пришествия "сокрытого имама" и считает целью своей государственной политики его подготовку и приближение. Поэтому, по мнению саудовского министра, Иран будет пытаться установить свой контроль над главными святынями мусульман, для чего ему в свою очередь необходимо развязать войну в Саудовской Аравии и развалить ее.

Однако по его словам, Королевство готовится к войне, более того, в случае ее начала собирается вести ее на территории противника.

Он также сказал, что в Йемене хуситы, которых открыто поддерживает иранский режим, терпят поражение, и время работает против них.

Это интервью саудовского министра было показано рядом саудовских телеканалов и растиражировано многочисленными мировыми СМИ.