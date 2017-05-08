Турция требует экстрадиции Гюлена

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг направился с рабочим визитом в США. В ходе своей поездки он проведет встречу с генпрокурором США Джеффом Сешнсом. Основной темой обсуждений станет экстрадиция лидера организации «FETÖ» Фетуллаха Гюлена, сообщает агентство «Анадолу».

Визит турецкого министра проходит в преддверии запланированного на 15-17 мая визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

К встрече с генпрокурором США Сешнсом министр юстиции Турции Бекир Боздаг подготовил четыре новых досье, доказывающих, по мнению турецкой стороны, преступную деятельность Гюлена.

Также турецкий министр намерен напомнить американскому коллеге об официальном обращении Анкары от 10 сентября 2016 года по вопросу временного ареста Фетхулла Гюлена.