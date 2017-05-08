Пентагон признался, что сбросил бомбу на мечеть в Алеппо

Пентагон признал, что 16 марта американские самолеты нанесли удар по мечети в селении Аль-Джина на севере Сирии. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США по итогам своего расследования.

Ранее, Министерство обороны США в категоричной форме отрицало этот факт. Америка настаивала на том, что удар якобы был нанесен по боевикам группировки «Аль-Каида» (запрещена в России).

Напомним, что в результате авиаудара по мечети в деревни Аль-Джина в окрестностях Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения. Бомба упала на мечеть в тот момент, когда мусульмане собрались на вечерний намаз.