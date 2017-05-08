В Москве задумываются создать мусульманский пляж

В Москве заговорили о создании специального пляжа для мусульман. Об этом заявил депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по делам общественных объединений и религиозных организаций Антон Палеев.

По его словам, «верующим надо предоставить такую возможность». Трудности, однако, уточнил парламентарий, могут возникнуть при поиске места для подобного пляжа.

Палеев также отметил, что для того, чтобы вопрос выделения отдельного пляжа для мусульман обсуждался, необходимо большое количество обращений от граждан.

Стоит отметить, что эта идея ранее уже обсуждалась, но каждый раз ее блокировали. Поэтому есть сомнение, что и в этот раз повторится то же.