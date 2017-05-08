В Татарстане осудили мусульманина по делу «Джамаат Таблиг»

5 мая в Татарстане вынесен обвинительный приговор по делу «Джамаата Таблиг» (запрещенный в России). В Набережночелнинском городском суде Рината Миннегулова приговорили к году и восьми месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на шесть месяцев. Обвинили его в участии в деятельности организации «Таблиги Джамаат».

Напомним, что в апреле в этом же суде был вынесен обвинительный приговор девяти мусульманам по тем же обвинениям. Их приговорили от от трех лет и девяти месяцев до двух лет.

Отмечается, что дело Миннегулова было выделено в отдельное производство, поскольку он долго знакомился с материалами. При этом судебное разбирательство проходило в особом порядке, так как Миннегулов признал вину.