Турция-Греция: обострение взаимоотношений

Турция прогнозирует ухудшение отношений с Грецией в связи с последним решением греческого суда, который отказал Анкаре в экстрадиции военных, подозреваемых в причастности к путчу. Об этом сообщается в заявлении МИД Турции.

Турция назвала решение суда политически мотивированным.

«Анкара надеялась, что греческое правосудие все же учтет букву закона, и примет беспристрастное и справедливое решение. Однако суд вынес очередной вердикт вызывающий глубокое сожаление», - отметили в МИД Турции.

Также в заявлении написано, что «Анкара не чувствует должной поддержки Афин в вопросе борьбы с терроризмом и преступностью. Позиция греческой стороны способствует распространению преступности. Опека путчистов неприемлема».

Напомним, на днях суд Греции отклонил уже не первый иск Турции по вопросу экстрадиции группы беглых путчистов, которых также подозревают в причастности в течению Фетуллаха Гюлена (FETÖ).