Взрыв на шахте в Иране

В северной провинции Ирана Голестан произошел взрыв на угольной шахте. Количество погибших, по последним данным, насчитывает 35 человек.

Взрыв на горнодобывающем предприятии произошел неподалеку от города Азадшахр. Более 50 человек оказались под завалами. Не менее 30 шахтеров госпитализировано.

В момент взрыва на шахте находилось 500 человек. Это было время пересменки.

Предварительная версия взрыва – повышенная концентрация метана. Спасательные работы были затруднены из-за угрозы взрыва газа.

Это не первая подобная авария в Иране. В 2013 году более десяти горняков погибли при двух взрывах в угольных шахтах. В 2009-м жертвами таких инцидентов стали более 20 человек.