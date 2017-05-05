В Египте художник создал самый длинный мусхаф Корана

Художник-самоучка из Египта Саад Мохаммед переписал текст Корана на бумагу в виде огромного рулона, длина которого составила 700 метров.

Над своим трудом Саад работал три года.

«Этот Коран длиной в 700 метров, конечно, это большое количество бумаги. Я сам финансировал этот проект в течение последних трёх лет, я обычный человек. У меня нет активов или чего-либо такого», — рассказал художник.

Мохаммед намерен добиться, чтобы его рукописную копию Корана включили в Книгу рекордов Гиннеса.

Стоит отметить, что представители сборника мировых рекордов, заявили, что на сегодняшний день существует другая номинация — самый большой печатный Коран, а вот рекордсмена для самой большой рукописной версии священной книги пока нет.