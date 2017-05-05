Асад продолжает производство химоружия. Россия и Иран в курсе

Асадовский режим, нарушая договоренности от 2013 года об уничтожении всего химического оружия, продолжает его производство. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителей западной разведки.

В распоряжении информационного агентства оказался документ, согласно которому «химическое и биологическое оружие производится на трех главных объектах» возле городов Дамаск и Хама. Сообщается, что опасные вещества изготавливаются под руководством правительственного Научно-исследовательского центра (Scientific Studies and Research Centre, SSRC).

Кроме того, представители разведки утверждают, что союзникам асадовского режима России и Ирану известно о функционировании этих объектов.

Напомним, 4 апреля провинция Идлиб подверглась газовой атаке, в результате которой погибли, по некоторым данным, до 100 человек и более 200 пострадали. Асад заявил он непричастности к авиаудару, а Москва предположила, что химатака была постановочной.