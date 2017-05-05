У Махмуда Велитова в СИЗО резко ухудшилось здоровье

Дагир Хасавов, адвокат имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова, сообщает о резком ухудшении здоровья его подзащитного в условиях СИЗО.

Как оказалось, престарелый имам не получает медикаменты, у него появились серьезные боли в сердце. Также адвокат сообщает, что к Мухмуду Велитову ни разу не пришел врач. В деле имама есть данные о том, что он является инвалидом II группы из-за больного сердца, и сотрудники СИЗО не могли этого не знать.

«Ему плохо. На него давит эта атмосфера. Человек со второй группой инвалидности не получает медицинскую помощь», - отметил адвокат.

«Я готовлю обращение в управление ФСИН по Москве и к надзирающему прокурору с просьбой о допуске к моему подзащитному медицинского персонала и предоставлении медикаментов, необходимых ему по состоянию здоровья», - сказал Д.Хасавов.



Кроме того, адвокат сообщает, что в камере нет часов, и имам не знает наступление времени намаза. «Он не знает, когда молиться, не знает, когда день, а когда ночь, для такого религиозного деятеля это хуже любого приговора», - заявил адвокат.



Напомним, 28 апреля Московский окружной военный суд приговорил имама Махмуда Велитова к трем годам колонии общего режима. Обвинили его в публичном оправдании терроризма. Причиной стало его дуа за расстрелянного возле своего дома в Дагестане проповедника Абдуллу Гаппаева, которого силовики посмертно записали в «террористы».