ОАЭ создали Совет "Мягкой Силы"

Вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, эмир Дубаев Шейх Мухаммад бин Рашид (на фото) инициировал создание Совета Мягкой Силы ОАЭ, призванного разрабатывать и следить за реализацией стратегии всестороннего укрепления позиций Эмиратов на региональном и глобальном уровне.

"Мягкая сила" (Soft power) это термин из современной западной политики, означающий достижение задач государства посредством не прямого применения военной силы, но через культурное влияние, экономические проекты, лоббизм, общественные организации и т.д.

Надо отметить, что в последнее время небольшое государство ОАЭ активно проявляет себя на поприще силы самой, что ни на есть классической, то есть военной, о чем мы писали. Тем не менее, стратеги ОАЭ, по-видимому, поняли, что в современном мире на одной военной силе далеко не уедешь (хотя без нее не поедешь вообще...), ведь, если бы это было не так, такие ведущие мировые державы как США не вкладывали огромные деньги в развитие и распространение своей "мягкой силы".

Совет Мягкой Силы ОАЭ возглавил Мухаммад Абдулла аль-Джерджави. В него вошли министры: иностранных дел; международной кооперации; федеральных национальных отношений; туризма и культуры, а также главы многочисленных департаментов экономического развития входящих в ОАЭ эмиратов.

Совет будет подчиняться непосредственно Кабинету министров ОАЭ и должен будет представлять ему проекты стратегии развития "мягкой силы" ОАЭ.

Среди возможных приоритетных направлений распространений эмиратской мягкой силы эксперты выделяют в первую очередь арабские страны, а также Индию с Пакистаном. Уже сейчас для образованных и успешных специалистов и бизнесменов из этих стран ОАЭ считаются одним из наиболее привлекательных мест как для инвестиций, так и для работы и проживания. По-видимому, Эмираты будут стараться еще больше упрочить этот имидж в странах, входящих в сферу их приоритетных интересов.

Впрочем, специалисты считают, что ОАЭ также будут стремиться к большей привлекательности для бизнесменов и специалистов как из Европы, так и из Юго-Восточной Азии.