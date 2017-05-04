"Русский мир": религовед Козловский получил 2,8 лет колонии

(На фото - Игорь Козловский с муфтием Украины Саидом Исмагиловым)

История с религоведом Игорем Козловским, похищенным и удерживаемым в Донецке террористами т.н. ДНР, о которой мы недавно писали, получила дальнейшее развитие.

Как сообщил сын религоведа Александр, его 63-летний отец был приговорен "военным трибуналом ДНР" к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы. Основание для приговора - некие "связи" религоведа с "запрещенными организациями", в частности, легальными украинскими политическими партиями.

Козловский - кандидат исторических наук, руководитель Донецкого отделения Украинской ассоциации религиоведов, президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений, один из руководителей Совета церквей области.

Придерживаясь украинских патриотических взглядов, он не смог покинуть захваченный террористами "Русского мира" Донецк, потому что ухаживал за парализованным сыном. В немилость оккупантам он попал, скорее всего, за участие в межконфессиональном молитвенном марафоне "За единство и мир в Украине" в марте-октябре 2014 года.

Напомним, что Игорь Козловский, помимо прочего, всегда имел хорошие отношения с мусульманскими организациями Украины, которые так же добиваются его освобождения.