В Сомали телохранители по ошибке убили министра

В Сомали по ошибке убили министра. Как сообщает агентство Reuters, сотрудники службы безопасности генерального аудитора Сомали Нура Фараха застрели в центре Могадишо министра по общественным работам и реконструкции страны Аббас Абдуллахи, так как по ошибке приняли его за боевика.

«Они случайно открыли огонь по его автомобилю», — отметил представитель мэрии Могадишо Абдифата Омар Хелейн.

По словам представителя полиции Нура Хуссейна, сотрудники службы безопасности, патрулирующие улицы, заметили блокирующий улицу автомобиль и, полагая, что им управляют боевики, открыли огонь.

Погибший Абдуллахи был самым молодым министром в правительстве Сомали.