В крымской мечети вандалы разорвали мусхаф Корана

В Крыму вандалы напали на мечеть и разорвали в клочья мусхаф Корана. Произошло это богохульное преступление 2 мая в мечети «Хан-Чаир Джами» в 6-ом микрорайоне Бахчирасаря.

Взломав входную дверь, вандали проникли в мечеть. Расхаживая по коврам, они взяли с книжных полок мусхафы Корана. После этого они разорвали их и пытались поджечь. Однако, при виде подъехавших на намаз мусульман, исламофобы успели только разбросать порванные страницы по всему помещению мечети и скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело.