Греция не выдает Турции беглых путчистов

В Греции прошло рассмотрение иска Турции по вопросу экстрадиции лиц, подозреваемых в участии в неудавшемся военном перевороте летом прошлого года в Турции. Их обвиняют в причастности к течению Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Всего беглецов – 8 человек. Как сообщает турецкая сторона, они бежали на утро после провала переворота 15 июля 2016 года.

Таким образом, апелляционный суд Афин отклонил исковое заявление Анкары с требованием выдачи трех из восьми путчистов: Ахмета Гюзела, Генчая Буюка и Билала Куругюля.

Защита отвергает все обвинения Анкары и назвала последний иск повторяющим предыдущий. Адвокаты утверждают, что турецкие военные не имели никакого отношения к попытке переворота и намеревались вывезти из Стамбула раненых, но были вынуждены направиться в сторону Греции, так как по вертолету был открыт огонь.