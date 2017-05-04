ЮНЕСКО признала оккупацию Иерусалима Израилем

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял резолюцию, которая осуждает действия Израиля в оккупированном Иерусалиме и секторе Газа. Палестинские власти назвали заявление организации «победой международного права».

Авторы документа заявляют, что Иерусалим является оккупированным городом, а суверенитет Израиля над ним называется «не имеющим законной силы».

Резолюцию поддержали 22 государства.

Министр иностранных дел Палестины Рияд Малки заявил, что мир предпочел «занять сторону правых перед лицом израильской несправедливости и оккупации».

«Мы будем защищать наше наследие и культуру, наше прошлое и наше будущее», - отметил Малки.