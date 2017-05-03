$107 млрд – внешний долг Ирака за 2016 год

На конец 2016 года внешний долг Центрального правительства Ирака составил около 107 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на члена финансового комитета иракского парламента Наджиба Наджиб.

Он считает, что половина этого долга появилась у страны во время правления партии БААС.

На время правления Саддама Хусейна приходится примерно 55 миллиардов долларов внешнего долга страны, сказал депутат.

По словам Наджиба, заимствования бывших лидеров Ирака явились следствием войн с Кувейтом и другими странами.

Вторая и третья части долга начали накапливаться с 2004 года.

Наджиб также сообщил, что вторую часть долга составляют заимствования Ирака у разных стран, чтобы покрыть расходы правительства. В частности, заемные средства были предоставлены МВФ, Японией и другими странами.

Также он подчеркнул, что зарплата госслужащим Ирака выдается из средств кредита, полученного от Всемирного банка.