Президент Турции направился в Россию

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.

Самолет с главой Турции на борту вылетел из Анкары в 11:20 по местному времени.

Реджеп Тайип Эрдогана в ходе рабочего визита в Россию сопровождают вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр национальной обороны Фикри Ишик и глава Генштаба Хулуси Акар.

Для переговоров запланированы обсуждения двухсторонних отношений, а также региональных и международных вопросов, сирийского конфликта.