Военный советник РФ убит снайпером в Сирии

Из Сирии в Россию привезут очередной груз-200. На этот раз – это тело российского военного советника Алексея Бучельникова.

Как сообщает Минобороны России, он был подстрелен снайпером.

Официально, по данным Министерства обороны России, с того момента, как Россия ввязалась в сирийскую войну, погибли 30 российских военнослужащих.

Однако, Кремль умышленно скрывает реальные потери военного состава.

По некоторым данным, включая наемников частных военных компаний, потери российской стороны намного выше.

К примеру, агентство Reuters сообщает, что в бою за Пальмиру Кремль отчитался о гибели лишь пяти своих военных. Однако, журналисты издания, которые провели свое расследование, сообщают, что речь идет о порядка 18 погибших.