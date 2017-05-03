В Дубае показали янтарную мечеть стоимостью $ 1 млн

Компания Amber Palm из Дубая разработала мобильную янтарную мечеть, стоимость которой оценивается в $1 млн.

Необычная мечеть - это очень маленькое помещение, которое может вместить только до двух молящихся. Выполнена она в основном из янтарной плитки и дерева.

Создатели мечети презентовали ее на церемонии открытия в бальном зале Al Falak роскошного отеля в Дубае. Авторы заявляют, что своих детищем хотят продемонстрировать возможности инновационной «запатентованной янтарной плитки», которая может использоваться в качестве роскошной фурнитуры и строительных материалов.

Почти три четверти молельной комнатки выполнено из янтаря, что не могло не отразиться на цене. Благодаря свойствам материалов мечеть излучает теплое мягкое сияние оттенков желтого, оранжевого и красновато-коричневого. На вершине разместился куполообразный центральный элемент с полумесяцем. В интерьере использовано ковровое покрытие, а на центральной стене изображена исламская каллиграфия.