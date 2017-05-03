За взрыв в Масджид ан-Набави арестованы 46 человек

В Саудовской Аравии арестовали 46 человек по подозрению в причастности к нападению в прошлом году в Медине на Масджид ан-Набави (мечеть Пророка).

Среди задержанных 32 подданных Саудовской Аравии и 14 иностранцев.

Как заявил представитель министерства внутренних дел, всех подозреваемых задержали в Джидде на западе КСА.

Напомним, 4 июля 2016 года в мечети Пророка, мир ему, произошел взрыв, когда на вечерний намаз пришли тысячи паломников. В результате случившегося, четверо охранников погибли и пятеро получили ранения.