События

За взрыв в Масджид ан-Набави арестованы 46 человек

3 мая в 12:10 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Саудовской Аравии арестовали 46 человек по подозрению в причастности к нападению в прошлом году в Медине на Масджид ан-Набави (мечеть Пророка).

Среди задержанных 32 подданных Саудовской Аравии и 14 иностранцев.

Как заявил представитель министерства внутренних дел, всех подозреваемых задержали в Джидде на западе КСА.

Напомним, 4 июля 2016 года в мечети Пророка, мир ему,  произошел взрыв, когда на вечерний намаз пришли тысячи паломников. В результате случившегося, четверо охранников погибли и пятеро  получили ранения.

Автор: Нуруль Иман
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