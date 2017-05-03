"Религия мира": толпа буддистов вынудила закрыть 2 медресе

Буддистские монахи-экстремисты добились незаконного закрытия двух мусульманских школ в Янгоне, крупнейшем городе Мьянмы.

Это произошло после того, как толпа буддистских монахов собралась в пригороде Саркайта и фактически осадила мусульманские учебные учреждения. В результате полиция приняла решение временно их закрыть, чтобы "избежать столкновений".

Почему полиции нужно "избегать столкновений" с теми, кто препятствует деятельности учебных учреждений, функционирующих на основании официально полученных от государства разрешений, в мьянмарской полиции не пояснили. Но ответ в общем и так понятен - вопреки тому, что написано на бумаге, мусульмане в этой стране никакими правами не обладают, и любая толпа буддистов в любой момент может по своему усмотрению закрыть их школу, сжечь мечеть или просто убить и изнасиловать.

Напомним, что при этом премьер-министр этой страны, лауреат Нобелевской премии и большой демократ Аунг Сан Суу Куи недавно заявила, что права мусульман-рохинья в этой стране полностью защищены, а их покинувшие ее беженцы могут в любой момент вернуться "домой".