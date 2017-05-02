Эрдоган снова возглавит правящую партию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал заявление о вступлении в Партию справедливости и развития (ПСР) и стал ее членом.

Это стало возможным после победы Эрдогана на прошедшем референдуме. Выступая перед представителями правящей партии в Анкаре, президент Турции отметил, что возвращается в ряды партии, которую, в соответствии с Конституцией, должен был покинуть после избрания 27 августа 2014 года на пост президента Турции.

«Благодаря итогам конституционного референдума 16 апреля я возвращаюсь в ряды политической партии, которую основал», - отметил глава государства.

Внеочередной съезд ПСР, на котором Эрдоган будет снова баллотироваться на пост главы партии, назначен на 21 мая 2017.