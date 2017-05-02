Новая программа: ХАМАС стремится к международному признанию

Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с политическим лидером движения Халедом Машаалем представила в Дохе, столице Катара новую программу организации.

Суть внесенных в нее изменений можно охарактеризовать просто - ХАМАС стремится к признанию ключевыми арабскими государствами и пересмотру отношения к нему со стороны Запада, который пока воспринимает его как террористическую организацию.

Что касается первой задачи, то ее решению должен способствовать отказ от ассоциации с международным движением "Братья-Мусульмане"*, на которое существует острая аллергия у властей таких стран как ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет.

С последним у ХАМАС проблема стоит весьма остро, так как наряду с Израилем он блокирует территорию Сектора Газа, именно из-за того, что в ходе противостояния с хунтой Сиси свергнутые в Египте ихвановцы получали помощь своих собратьев из Сектора Газа. Последние годы при посредничестве Саудовской Аравии руководство ХАМАС пыталось убедить нынешнюю власть Египта в том, что такая поддержка уже в прошлом, и видимо, надеется на больший успех этих попыток после официального разотождествления с "Братьями-Мусульманами". Теперь ХАМАС позиционирует себя как исключительно национальное движение мусульманского палестинского народа (его название переводится как Движение мусульманского сопротивления), не связанное с международными организациями.

Что касается Запада, на него, видимо, рассчитано исключение из программы пункта о стремлении ХАМАС к уничтожению государства Израиль. Сионистское образование по-прежнему не признается, но поясняется, что сопротивление ему необязательно должно быть вооруженным. Более того, говорится, что ХАМАС противостоит "всем видам насилия и экстремизма".

Кроме того, ХАМАС официально отмежевывается от антисемитизма, заявляя, что он сопротивляется сионистской оккупации, но не ведет борьбу ни против евреев как народа, ни против иудаизма как религии.

В то же время, движение сохранило неизменными все принципиальные для палестинской национальной борьбы требования, а именно создание независимой Палестины в границах 1967 года, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим, и возвращение в Палестину изгнанных сионистами беженцев. По этой причине пресс-секретарь правительства Израиля Дэвид Кейс уже заявил, что ХАМАС всего лишь пытается ввести мир в заблуждение относительно своих истинных задач, которые остаются неизменными.

На самом деле, да, стратегические задачи остаются неизменными. А изменения эти рассчитаны не на сионистов, которые прекрасно понимают цену им, а на потенциальных партнеров, отношениям с которыми мешали те положения программы, в которых уже давно не было практического смысла.

* - запрещено в России